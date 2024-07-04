İzmir'de tramvay raydan çıktı, yolcular tahliye edildi

İzmir'de Ataşehir Kavşağı'ndan Alaybey istikametine giden tramvay raydan çıktı.
Mavişehir durağından Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'na gittiği sırada raydan çıkan tramvayda bulunan yolcular tahliye edildi.
Ekipler, tramvayı hatta tekrar yerleştirmek için çalışma başlattı.
Ulaşımın tek hattan sağlandığı sırada bölgedeki belediye otobüsü seferleri de sıklaştırıldı.
Ekiplerin tramvayı tekrar hatta almasıyla seferler normale döndü.
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