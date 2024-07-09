İzmir'de Tüfekle Ateş Açan 3 Şüpheli Tutuklandı

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde tüfekle ateş ederek 8 kişiyi yaralayan 3 şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, O.Ç. ve beraberindeki 2 kişi, hasarlı trafik kazası nedeniyle tartıştığı ve anlaşamadığı C.G'nin işyerinin önüne gelerek tüfekle ateş açtı.

Olayda C.G'nin de arasında olduğu 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin yürüttükleri soruşturma kapsamında 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Öte yandan, olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Şüphelilerin araçla olay yerine geldiği, ateş edilmesi sonucu 1 kişinin elini tutarak olay yerinden uzaklaştığı, iş yerindeki diğer vatandaşların da panikle kaçtıkları görüldü.