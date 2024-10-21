İzmir'de Turizm Profesyonelleri Derneği Uluslararası Dünya Kongresi Düzenlendi

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(İZMİR)- 83. Turizm Profesyonelleri Derneği Uluslararası Dünya Kongresi, İzmir'de gerçekleştirildi. Çeşme tanıtım günü olan kongrenin son gününde ise katılımcılar, Çeşme'nin tarihi, kültürel zenginlikleri ve doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Başkan Denizli, "Çeşme tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri ile yılın her mevsimi keşfedilmeye değer bir cennet" dedi.

83. Turizm Profesyonelleri Derneği (SKAL) Uluslararası Dünya Kongresi, 16-21 Ekim tarihlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Sürdürülebilir turizmin tartışıldığı kongrede, 35 ülkeden 350 turizm profesyoneli bir araya geldi. Türkiye'de düzenlenen dördüncü İzmir'deki ilk Skal kongresinde; oteller, seyahat acenteleri, tur operatörleri, hava yolları şirketleri gibi seyahat ve turizmin tüm kollarından temsilciler bir araya geldi. Program kapsamında katılımcılar, İzmir'in tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Kongrenin Çeşme tanıtım gününde ise katılımcılar, Çeşme Belediyesi, Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) ile Alaçatı Turizm Derneği (ATD) iş birliği ile düzenlenen turistik bir geziye katıldı. ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge ve ATD Başkanı Kerem Ünsal'ın da eşlik ettiği gezide katılımcılar, Alaçatı Sörf Okulları, Alaçatı Sulak Alanı, Arkas Sanat Alaçatı, Alaçatı Yel Değirmenleri, Sakız Ağaçları Bahçesi, Çeşme Kalesi ve Çeşme Marina gibi Çeşme'nin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri keşfetme fırsatı buldu, bölgenin zengin mirasını yakından tanıyarak unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Ziyaretin ardından bir otelde düzenlenen yemeğe, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, SKAL Dünya Başkanı Anette Cardenas, geçmiş dönem Dünya Başkanları Juan Steta, Hülya Aslantaş, Salih Çene, Skal Türkiye Başkanı Orhon Atameriç, Skal İzmir Başkanı Güner Güney, Skal İzmir Başkan Yardımcısı Aydın Tokbaş, ATD Başkanı Kerem Ünsal ve ÇEŞTOB Başkan Yardımcısı ve Ilıca Hotel Genel Müdürü Ebru Tuğgan ile İzmir'den gelen Skal protokolü katıldı.

"Gelecek nesillere daha yaşanabilir, sürdürülebilir bir dünya bırakmakla yükümlüyüz"

Burada yaptığı konuşmada, turizm dünyasının bu denli önemli bir buluşmasına İzmir'in ev sahipliği yapmasının, yalnızca İzmir için değil, ülkemiz adına da büyük bir gurur olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Turizm, dünya ekonomilerinin can damarlarından biri olmanın çok ötesinde, kültürel miraslarımızın korunması ve farklı kültürler arasında köprüler inşa edilmesinde hayati bir rol üstleniyor. Bizler, yalnızca doğal güzelliklerimizi ve tarihi zenginliklerimizi tanıtmakla yetinemeyiz; aynı zamanda gelecek nesillere daha yaşanabilir, sürdürülebilir bir dünya bırakmakla da yükümlüyüz" dedi.

"Yılın her mevsimi keşfedilmeye değer bir cennet"

Agro turizminden sağlık turizmine, kültür turizminden deniz turizmine kadar faaliyet anlayışını büyüterek, Çeşme'nin eşsiz potansiyelini dört mevsime yaymak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Denizli, "Çeşme'yi sadece plajı, güneşi ve denizi ile değil; spor, kültür ve tarımla dolu zengin bir bölge haline getirmenin temel hedefimiz olacaktır. Rüzgar sörfü ve yelkencilik alanında da birçok festivalimiz, uluslararası ve ulusal turnuvalarımız var. Çeşme tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri ile yılın her mevsimi keşfedilmeye değer bir cennet" diye konuştu.

Sürdürülebilir turizmin ancak iş birliği ile mümkün olabileceğini söyleyen Denizli, "Çeşme Belediyesi olarak bu doğrultuda turizm profesyonelleri, dernekler, sivil toplum kuruluşları ve yerel halkımızla birlikte çalışarak çevremizi ve kültürel mirasımızı koruma sorumluluğuyla geleceğin turizmini şekillendiriyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Konuşmaların ardından Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'ye plaket takdiminde bulunuldu.