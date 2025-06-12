İzmir'de Ücretsiz Çoksesli Koro Konseri

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Hazırlık, Çocuk ve Yetişkin Koroları, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) sahnesinde buluşuyor. 15 Haziran Pazar akşamı gerçekleştirilecek konsere katılım ücretsiz olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Çoksesli Korosu, Çoksesli Çocuk Korosu ve Hazırlık Çocuk Korosu, 15 Haziran Pazar akşamı saat 19.00'da AASSM Büyük Salon'da ücretsiz olarak seyirciyle buluşuyor. Genel sanat yönetmenliğini İbrahim Yazıcı'nın, koro şefliğini ise Türker Barmanbek'in üstlendiği bu özel konserde, geniş ve renkli bir repertuvar İzmirlileri bekliyor. Sezon boyunca çalışmalarını sürdüren korolar, konserde yıl boyunca yaptıkları çalışmaları sergileyecek.