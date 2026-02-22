İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Kent Lokantaları'nda Ücretsiz İftar Yemeği - Son Dakika
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Kent Lokantaları'nda Ücretsiz İftar Yemeği

22.02.2026 11:09  Güncelleme: 16:54
İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında iftar dayanışmasını artırmak için kentin dört bir yanında ücretsiz iftar yemeği dağıtıyor. Kent Lokantaları'nda sunulan et ağırlıklı menü, yurttaşlardan olumlu geri dönüşler aldı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında iftar dayanışmasını kentin dört bir yanına taşıyor. Büyükşehir bünyesinde hizmet veren Kent Lokantalarında vatandaşlar için ücretsiz iftar yemeği dağıtılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ağırlaşan ekonomik koşullar karşısında yurttaşların sağlıklı ve uygun fiyatlı yemeğe erişimini sağlamak amacıyla hizmete açtığı Kent Lokantaları'nda ücretsiz iftar yemeği sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesi ramazan ayında tüm ilçelerde iftar sofraları kurarken, Kent Lokantaları'nda da dayanışmayı büyütüyor. Karabağlar, Çiğli, Menemen ve Aliağa'da bulunan lokantalardaki iftar yemeği uygulamasına İzmirliler de bağışlarıyla katkıda bulunabiliyor. Yalnızca Kemeraltı Kent Lokantası, çarşıya araç giriş çıkış saatleri ve iftar zamanında bölgenin yoğun olmaması nedeniyle ücretsiz iftar yemeği sistemi dışında tutuldu.

İftara özel protein değeri yüksek yemekler hazırlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza Turizm AŞ'de İşletmeler Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan Pınar Salman, bu uygulamayı geçen sene başlattıklarını belirterek, "Öğle saati yemek uygulamamıza ek olarak ücretsiz iftar yemeği veriyoruz. Gıda mühendislerimiz iftar için protein değeri yüksek, et ağırlıklı bir menü hazırladı. Özel olarak hurma ve zeytin bulunuyor. Tüm hemşehrilerimize hayırlı ramazanlar diliyoruz. Dört kent lokantamızda ücretsiz iftar yemeklerimize herkesi bekliyoruz" dedi.

Salman, şu ana kadar 750 bin porsiyon yemek hizmeti sunduklarını belirterek, "Fiyatlarımız hala 50 lira. Lokasyonlarımızı artırmaya, doğru noktada doğru kişilere erişmeye çalışıyoruz. Özellikle düşük gelir gruplarına hizmet etmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmirlilerden ücretsiz iftara tam not

Kent Lokantalarında verilen ücretsiz iftar yemeği, yurttaşlardan olumlu geri dönüş aldı.

Celal Acar, hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok memnunuz, yemekler de güzel. Allah razı olsun. Ramazan boyunca ücretsiz olması çok güzel bir hizmet" dedi.

Bekir Atalay ise, "Yemeklerden çok memnunum. Allah bin kere razı olsun. Çalışanların hepsi saygılı ve ilgili. Buraya gelen insanlar için büyük bir destek, bizim için bir şans" ifadelerini kullandı.

Rukiye Cantöre de verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın sunduğu bu hizmetten çok memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İzmir'in kendi üretimi olan su ve ekmek de var

Kent Lokantalarındaki menüler 4 çeşitten oluşuyor ve her gün Grand Plaza AŞ bünyesinde çalışan gıda mühendisleri tarafından belirleniyor. Menüde beslenme değerleri gözetilerek belirlenen doyurucu bir ana yemek ve tüm menüyle uyumlu şekilde belirlenen bir çorba yer alıyor. İlave olarak pilav, makarna gibi çeşitlerin yanı sıra salata, tatlı ya da meyve gibi bir yardımcı yemek de bulunuyor. Kent Lokantaları'nın 50 liradan sunulan menüsünde İzmir'in kendi üretimi olan su ve ekmek de yer alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ödemiş Bademli'de ürettiği doğal kaynak suyu Bademsu ve Çiğli Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen Halk Ekmek vatandaşların sofrasına getiriliyor.

Sağlıklı, lezzetli ve ekonomik menülerin sunulduğu Kent Lokantaları'nın İzmir genelinde daha da yaygınlaşması hedefleniyor. Özellikle öğrenciler, çalışanlar ve emeklilerin bulunduğu bölgelere öncelik verilerek açılması planlanan yeni lokantalar için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalar sürdürülüyor. Kemeraltı Çarşısı Balıkçılar Meydanı, Çiğli Maltepe Mahallesi, Karabağlar'da kaymakamlık binasının karşısında, Menemen'in Mermerli Mahallesi'nde ve Aliağa Kültür Mahallesi Hükümet Caddesi'nde kapıları açık olan lokantalar hafta içi saat 11.30'dan itibaren hizmet veriyor.

Kaynak: ANKA

