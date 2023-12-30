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İzmir'de yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu 5 kişi yaralandı

İzmir'de Üçyol Metro İstasyonu'nda bulunan yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu düşen 5 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İzmir\'de yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu 5 kişi yaralandı
30.12.2023 - 18:48,
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İZMİR'de, Üçyol Metro İstasyonu'ndaki yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu düşerek hafif yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Üçyol Metro İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, yürüyen merdiven, üzerinde vatandaşların bulunduğu sırada bir anda ters yönde hareket etmeye başladı. Bu sırada dengesini kaybederek düşen 5 kişi yaralanırken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmir'de yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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