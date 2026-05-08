İzmir'de "Unıcef Çocuk Haritası" ile Çocukların İhtiyaçları Belirleniyor

08.05.2026 15:20
(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde tanıtılan UNICEF Çocuk Haritası girişimiyle çocukların eğitimden sağlığa, güvenli yaşam alanlarından dijital erişime kadar temel ihtiyaçları veri temelli yöntemlerle belirleniyor. Avrupa Birliği destekli proje kapsamında İzmir, Ankara ve Gaziantep'te en az 10 bin çocuğun ihtiyacına çözüm üretilmesi hedefleniyor.

Avrupa Birliği destekli Çocuklar için Hesap Verebilirlik ve Hak Savunuculuğu (ACAR) projesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, UNICEF ve İhtiyaç Haritası iş birliği ile hayata geçirilen "UNICEF-İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Haritası" girişimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Tanıtım programına İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, İhtiyaç Haritası Kurucu Ortakları Mert Fırat, Ali Ercan Özgür, UNICEF Türkiye Sosyal Politikalar Sorumlusu Görkem Güner, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Çocukların ihtiyaçlarının belirlendiği dijital platform olan İhtiyaç Haritası'nın (https://ihtiyacharitasi.org/) tanıtıldığı toplantıda, Türkiye genelinde gerçekleştirilen çocuk ihtiyaç analizlerinin sonuçları da paylaşıldı. Etkinlikte ayrıca özel sektörün çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik katkı alanları ele alınırken, farklı paydaşlar arasında geliştirilebilecek yeni iş birliği fırsatları değerlendirildi. Proje kapsamında her pilot belediyede görev yapacak 30'ar gönüllü ihtiyaç elçisinin desteklenmesi amacıyla gençlerin veri analizi, saha çalışmaları ve çocuk hakları alanındaki farkındalık çalışmalarına aktif katılımı teşvik edildi.

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, yürütülen çalışmanın önemine dikkati çekerek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak projeye farklı alanlarda katkı sunmaya çalışıyor, bu katkıyı giderek artırmayı hedefliyoruz. Farklı toplumlar çocuklara farklı bakış açılarıyla yaklaşabilir. İzmir, Ankara ve Gaziantep'te yapılan değerlendirmelerin, bu farklılıklar göz önünde bulundurularak ele alınması ve verilerin buna göre yorumlanması gerekiyor. Yapılan tüm çalışmaların sonuçlarını düzenli olarak izlemek ve takip etmek büyük önem taşıyor" diye konuştu.

UNICEF Türkiye Sosyal Politika Sorumlusu Görkem Güner, dijital bir platform tanıtımının ötesinde çocuk hakları alanında yerelde önceliklerin nasıl belirlendiğini ve çözümlerin nasıl geliştirildiğini yeniden şekillendiren önemli bir adım attıklarını söyledi. Çocukların ihtiyaçlarının çoğu zaman görünmez kaldığını ve sistematik biçimde ortaya konulamadığını belirten Güner, UNICEF Çocuk Haritası girişiminin bu soruna çözüm sunduğunu ifade etti. Girişimin, çocukların ihtiyaçlarını veriyle görünür kılarak kanıta dayalı karar alma süreçlerini desteklediğini ve yerel düzeyde çocuk odaklı politika ile hizmetlerin güçlendirilmesine katkı sağladığını vurguladı. Güner, haritanın veriye dayalı hizmetler ve güçlü iş birlikleriyle en az 10 bin çocuğun ihtiyacına yanıt verilmesini hedeflediğini kaydederek, "Avrupa Birliği'nin stratejik desteği; İzmir, Ankara ve Gaziantep Büyükşehir belediyelerinin yerel sahiplenme ve uygulamadaki liderliği, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün çözüm üretme süreçlerinde sunduğu katkılar bu başarının temelini oluşturacak" dedi.

İhtiyaç Haritası kurucu ortaklarından oyuncu Mert Fırat, projenin İzmir'den başlamasının kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, Çocuk İhtiyaç Haritası'nın aslında uzun süredir bir hayal olduğunu söyledi. İhtiyaçların iller bazında şeffaf biçimde görülebilmesinin projenin çıkış noktası olduğunu ifade eden Fırat, destekçilerin harita üzerinden Türkiye'deki ihtiyaçları hızlı şekilde okuyabilmesinin önemine dikkat çekti. İzmir'in bu konudaki hassasiyeti ve geri dönüş hızının da süreci güçlendirdiğini belirten Fırat, İzmir'e, UNICEF'e ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

İhtiyaç Haritası kurucu ortaklarından Ali Ercan Özgür ise "İhtiyaç sahipleriyle destekçileri bir dijital sistemde buluşturma amacıyla 12 yıl önce bir hayalle yola çıktık. Hesap verebilirlik ve şeffaflık kapsamında ihtiyaçların görünür kılınmasını amaçladık. Bu yolculuk, yoksulluk haritası, afet haritası gibi bizi yaklaşık 30 harita üretmeye sevk etti ve bir anlamda sosyal teknoloji kurumuna dönüştük. Kendimizi bir anda birçok projenin içinde bulduk" dedi.

İzmir'de yapılan toplantıdaki katılım yoğunluğuna değinen Özgür, "İzmir'in çocuğa duyduğu güven, verdiği katkı çok güzel. İzmir'den başlayan bir çocuk ihtiyaçları haritamız var, belediyemizin çok güzel yardım sistemi ve müthiş bir ekibi var. Bunun yanı sıra bu masanın etrafında özel sektör, sivil toplum kuruluşları, vakıflar gibi birçok katkı sağlayıcı var. Çocuklarımız için bu masayı birlikte canlı kılmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

29 Ağustos-15 Eylül 2025 tarihleri arasında toplam bin 24 hanede 2 bin 48 görüşme yapıldı. Süreç içinde paydaşlarla çocuk danışma kurulları gerçekleştirildi. Çocukların en belirgin ihtiyaçları arasında "Güvenli alan ve katılım", "Eğitimde fırsat eşitliği" ve "Katılım hakkı" başlıkları öne çıktı. Dijital erişim, dijital okuryazarlık, dijital platformlarda güvenlik, kaliteli eğitim materyallerine ve öğrenme araçlarına erişim, akademik destek, okullarda güvenli, sağlıklı, kapsayıcı koşullar, yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenme imkanı, temel ve koruyucu sağlık hizmetleri, engelli ve kronik hastalığı bulunan çocuklar için sağlık ve rehabilitasyon hizmetleri, oyun, spor ve güvenli oyun alanları, temel yaşam standartları ve ekonomik güvenlik gibi alanlar önemli ihtiyaçlar arasında yer aldı.

