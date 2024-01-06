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Üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu

İzmir'in Urla ilçesinde, kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 25 yaşındaki Gökçe Bebeci yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Bebeci'nin cansız bedeni, ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle otopsi için morga götürüldü.

Üniversite öğrencisi Gökçe evinde ölü bulundu
06.01.2024 - 18:57,  Güncelleme: 18:59
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İzmir'in Urla ilçesinde bir süredir haber alınamayan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi, evinde ölü bulundu.

İzmir'de Üniversite Öğrencisi Ölü Bulundu

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Olay, saat 14.30 sıralarında Zafer Caddesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Gökçe Bebeci'den haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve giden polis, genç kızın cansız bedeni ile karşılaştı.

İzmir'de Üniversite Öğrencisi Ölü Bulundu

ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ölümü şüpheli bulunan Bebeci'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Bebeci'nin ölüm haberini alan üniversiteden arkadaşları ise genç kızın evinin önünde gözyaşı döktü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

İzmir'de Üniversite Öğrencisi Ölü Bulundu
İzmir'de Üniversite Öğrencisi Ölü Bulundu
Kaynak: DHA
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