İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo Esrar Ele Geçirildi

İzmir'in Buca ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 1 kilo 72 gram esrar ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen E.T'nin Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki evine baskın gerçekleştirdi.
Aramalarda 1 kilo 72 gram esrar ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 760 lira ele geçirildi.
E.T. gözaltına alındı.
