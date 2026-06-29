İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kg Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kg Skunk Ele Geçirildi

İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kg Skunk Ele Geçirildi
29.06.2026 09:58
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İzmir'de düzenlenen operasyonda 15 kg skunk bulundu, 3 şüpheli tutuklandı.

İZMİR'de, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, durdurulan otomobilde 15 kilogram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde satan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen bir otomobil, önceki gün, Balçova ilçesinde durduruldu. Araçta ekiplerin aramasında, 15 kilogram skunk ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler E.Ö., H.Ö. ve M.Ö., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Kg Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika

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