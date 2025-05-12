İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 53 bin 406 sentetik ecza hap ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda şüpheli T.Y'nin (28) Tepekule Mahallesi'ndeki evine baskın düzenlendi.

Aramalarda 53 bin 406 sentetik ecza hap ile 924 ilaç kutusu ve 741 ilaç kapağı bulundu.

T.Y'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.