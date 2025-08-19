İzmir'de şehirlerarası otobüs terminalindeki emanet eşyalar bölümündeki şampuan kutularına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şehirlerarası otobüs terminalinde kontrollerde bulundu.
Emanet bölümündeki eşyaları inceleyen ekipler, narkotik dedektör köpeğinin bir koliye tepki verdiğini fark etti.
Kolideki aramalarda, şampuan kutularına gizlenmiş 11 gram esrar ele geçirildi.
Koliyi teslim aldığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?