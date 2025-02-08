İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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İzmir'in Bornova ilçesindeki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi amacıyla bir otomobil ve ikamete operasyon düzenledi.

Aramalarda, 11 bin sentetik ecza ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.