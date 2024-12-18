İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 24 Tutuklama

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İZMİR'de 10 ay süren takip sonucu düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde 10 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere, 13 Aralık'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 1 kilo 866 gram esrar, 15 bin 717 sentetik hap, 2 hassas terazi, 3 tabanca ve 142 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 24 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Haber-Kamera Tolga TAHÇI İZMİR,