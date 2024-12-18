İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 24 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 24 Tutuklama

İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 24 Tutuklama

İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10 ay süren takibin ardından çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 24 şüpheli tutuklandı.

18.12.2024 13:03  Güncelleme: 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'de 10 ay süren takip sonucu düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 24 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde 10 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere, 13 Aralık'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 1 kilo 866 gram esrar, 15 bin 717 sentetik hap, 2 hassas terazi, 3 tabanca ve 142 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 24 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Haber-Kamera Tolga TAHÇI İZMİR,

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 24 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
09:07 Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi’nin son hali içler acısı Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
09:00 3 aday var: Arda Güler’in yeni hocası sürpriz isim olabilir 3 aday var: Arda Güler'in yeni hocası sürpriz isim olabilir
08:51 Melisa Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’na tatil isyanı Melisa Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na tatil isyanı
08:21 Esenyurt’ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
08:07 Esad’ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti
07:44 Pentagon Sözcüsü Ryder’ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu Pentagon Sözcüsü Ryder'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 21:09:45. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 24 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.