İzmir'in Buca ilçesinde otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seyhan Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 65 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili A.G. (25), R.B. (20) ve S.P. (36) gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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