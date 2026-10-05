İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 895 gram bonzai ele geçirildi, 8 tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 895 gram bonzai ele geçirildi, 8 tutuklandı

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İzmir\'de uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 895 gram bonzai ele geçirildi, 8 tutuklandı
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İzmir'de uyuşturucu satışını engellemeye yönelik çalışmada 4 adres belirlendi. Önceki gün yapılan operasyonlarda 2 kilo 895 gram bonzai, diğer uyuşturucular ve 68 bin 550 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZMİR'de polisin operasyonunda, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçildi; 17 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 'Narko Alan' ekipleri, uyuşturucu satışının engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmada uyuşturucu satılan 4 farklı adres tespit edildi. Önceki gün yapılan operasyonlarda 2 kilo 895 gram bonzai, 30,62 gram metamfetamin, 441 hap, 192,50 gram sentetik hap tozu ve 68 bin 550 TL ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
Güvenlik3. SayfaGüncelİzmirSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 895 gram bonzai ele geçirildi, 8 tutuklandı - Son Dakika
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