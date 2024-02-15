İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

İzmir\'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

İzmir'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 ilçede düzenlenen baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 52 kök kenevir bitkisi, 28 kilo 647 gram esrar-skunk, uyuşturucu yetiştirme düzeneği, 24 bin 454 sentetik ecza, silahlar ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15.02.2024 16:59
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İzmir'de 5 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova'da ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo firmasındaki kargo paketlerinde uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine belirlenen bu adres ile Buca, Gaziemir, Konak ve Urla ilçelerindeki 4 adrese operasyon düzenledi.

Aramada, 52 kök kenevir bitkisi, 28 kilo 647 gram esrar-skunk, uyuşturucu yetiştirme düzeneği, 24 bin 454 sentetik ecza, 3 hassas terazi, 4 tabanca, 3 tüfek ve silahlara ait 136 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para el ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 8'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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