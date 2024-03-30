İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.
Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri U.C'nin (27) İzmir'e araçla yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine operasyon başlattı.
Şüphelinin kullandığı aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 1 kilo 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda Bir Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Elazığ-Bingöl kara yolunun Direkli köyü mevkisinde meydana gelen kazada yaralanan bebek, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bebeğin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3'e çıktı. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 CLR 391 plakalı otomobil ile 23 ADR 477 plakalı kamyonet Elazığ-Bingöl kara yolunun Direkli köyü mevkisinde çarpışmıştı. Araçlardaki 2 kişi kaza yerinde hayatını kaybetmiş, 5 yaralı Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır ve başsağlığı dileyerek, yaralılara şifa dileklerini iletti.
Karşıyaka Spor Tesisleri'nde oynanan Bölgesel Amatör Ligi çeyrek final maçında Orduspor, Kabadüz Gençlikspor'u 1-0 yenerek yükseldi. Maç sonrası futbolcular arasında çıkan kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti. Yaralanan 6 futbolcu hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Trabzon'un Of ilçesinde, Kaban ve Yukarı Kışlacak mahalleleri arasındaki bölgede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, yaklaşık 15 dönüm alanı etkiledi ve ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bingöl-Elazığ Karayolu 18'inci kilometresinde bulunan Direkli mevkiinde meydana gelen kazada 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kazayla ilgili açıklama yaparak başsağlığı diledi.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Akkar vilayetine bağlı Türkmen kasabası Aydamun'da iftar programı düzenledi. Programa Türkiye ve Azerbaycan büyükelçileri, TİKA yetkilileri ve Lübnan'daki Türk kuruluşlarından temsilciler katıldı. İftarın ardından çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi ve kasaba Türk ve Lübnan bayraklarıyla süslendi. Lübnan'daki Türk varlığı ise tarihi köklere dayanıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?