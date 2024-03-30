İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda Bir Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonunda Bir Kişi Tutuklandı

İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonunda Bir Kişi Tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, U.C'nin İzmir'e araçla yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine operasyon başlattı. Şüphelinin kullandığı araçta yapılan aramada 1 kilo 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı. U.C, adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

30.03.2024 23:21  Güncelleme: 23:22
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İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri U.C'nin (27) İzmir'e araçla yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Şüphelinin kullandığı aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 1 kilo 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Konak, Tutuklama, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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