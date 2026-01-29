İzmir İtfaiyesi Buca'da Yangına Müdahale Etti - Son Dakika
İzmir İtfaiyesi Buca'da Yangına Müdahale Etti

29.01.2026 10:35  Güncelleme: 11:20
İzmir'in Buca ilçesinde çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti. Yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

(İZMİR) - İzmir'in Buca ilçesinde 4 katlı bir binanın zemin katında çıkan yangında 1 çocuk hayatını kaybetti, alevler itfaiyenin hızlı müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan kontrol altına alındı.

İzmir'in Buca ilçesi Göksu Mahallesi 679/28 Sokak'taki 4 katlı bir binanın zemin katında dün saat 18.50 sıralarında yangın çıktı. İçeride vatandaşların bulunduğu yönündeki ihbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Olay yerine 5 araç ve çok sayıda personelle ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken aynı zamanda binada mahsur kalan vatandaşların olup olmadığına yönelik arama kurtarma çalışması başlattı. Yangın, ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesiyle yaklaşık 1 dakika içinde diğer katlara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında 1 çocuk hayatını kaybetti

Yangın sırasında evde bulunan anne ile 14 yaşındaki çocuk, kendi çabalarıyla binadan çıkarak yara almadan kurtuldu. Ancak itfaiye ekiplerinin daire içinde sürdürdüğü arama çalışmaları sırasında, yatak odasında mahsur kalan ve down sendromlu olduğu belirtilen 11 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ekipleri, yangının ardından soğutma çalışmalarını tamamladı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, İzmir, Çocuk, Buca, Kaza, Son Dakika

