İzmir'de Yangın: Hastane Boşaltıldı, Can Kaybı Yok

(İZMİR) - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ilçede, bir hastane bitişiğindeki inşaat deposunda çıkan yangına ilişkin, "İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin büyük çabasıyla yangının hastaneye sıçraması engellendi. Ama önleyici tedbir olarak hastane tamamen boşaltıldı, içeride hiç hasta kalmadı. Yangın şu anda kontrol altına alındı" dedi.

İzmir'in Konak ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depoda çıkan yangına müdahale devam ediyor. Yangın nedeniyle, binanın bitişiğindeki Medicana Hastanesi'ndeki hastalar önlem amacıyla tahliye edildi.

Can kaybının olmadığı yangın alanında incelemelerde bulunan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, son duruma ilişkin bilgi verdi.

Başkan Mutlu, yangının plastik malzemelerin olduğu bir depoda çıktığını, binanın yanında özel bir hastane bulunduğunu ve yangının hastaneye sıçramadığını belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin büyük çabasıyla yangının hastaneye sıçraması engellendi. Ama önleyici tedbir olarak hastane tamamen boşaltıldı, içeride hiç hasta kalmadı. Yangın şu anda kontrol altına alındı. Bölgeye çok yaklaşamadık. Yangının neden çıktığını işin uzmanları, bilirkişiler açıklayacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tüm ekipleriyle buradaydı, endüstriyel söndürme araçlarıyla buradaydı. Biz Konak ve diğer ilçeler arazözlerini yolladı, su takviyesinde bulunduk. El birliği ve büyük bir dayanışmayla yangın kontrol altına alındı" diye konuştu.