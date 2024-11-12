İzmir'de Yangın Kontrol Altına Alındı

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Ege Perla isimli alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu saat 20.30 sıralarında kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemede, yangının restoran bacasından çıktığı öğrenildi. Bu arada dumandan etkilenen ve hastaneler kaldırılan 3 kişinin tedavilerinin sürdürüldüğü öğrenildi.