İzmir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu - Son Dakika
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İzmir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu

İzmir\'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu

Bornova'da düzenlenen operasyonda 7 ruhsatsız tabanca ve 3 tüfek ele geçirildi, V.K. tutuklandı.

03.05.2025 22:39
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İZMİR'in Bornova ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen V.K. gözaltına alınıp, tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yasa dışı silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 2 iş yeri ve 2 eve düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda V.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen V.K., tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu - Son Dakika

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