İzmir'de yasadışı bahis operasyonunda 27 tutuklama yapıldı, 1,8 milyar lira hacim bulundu - Son Dakika
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İzmir'de yasadışı bahis operasyonunda 27 tutuklama yapıldı, 1,8 milyar lira hacim bulundu

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İzmir\'de yasadışı bahis operasyonunda 27 tutuklama yapıldı, 1,8 milyar lira hacim bulundu
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İzmir merkezli 4 ilde yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan 35 kişiden 27'si tutuklandı. Soruşturmada hesaplarda yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira işlem hacmi belirlenirken 5 kişiye ev hapsi, 3 kişiye adli kontrol, 22 siteye erişim engeli kararı verildi.

İZMİR merkezli 4 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 27'si tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7258 sayılı 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet' suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Soruşturmada şüphelilerin yurtdışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasadışı bahis oynanmasına aracılık ettikleri belirlendi. Gerçekleştirilen mali analizlerde, şüphelilerin üçüncü şahıslardan temin ettikleri banka hesaplarını yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandıkları ve yönettikleri, incelemeye konu hesaplarda yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira işlem hacmi tespit edildiği bildirildi.

35 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında, suç organizasyonu içerisinde birlikte hareket ettikleri değerlendirilen, yasadışı bahis faaliyetlerinde kullanılmak üzere banka hesabı ve GSM hattı temin eden, söz konusu hesapların kullanılmasına aracılık eden şüphelilere yönelik gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 4 ilde geçtiğimiz çarşamba günü düzenlenen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyale de incelenmek üzere el konuldu.

27 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 35 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 27'si tutuklandı. 5 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilirken, 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, yurt dışından yayın yapan 22 yasadışı bahis sitesine Sulh Ceza Hakimliği'nce erişimin engellenmesi kararı verildi

Kaynak: DHA
Ev hapsiGüvenlik3. SayfaGüncelİzmirSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de yasadışı bahis operasyonunda 27 tutuklama yapıldı, 1,8 milyar lira hacim bulundu - Son Dakika
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