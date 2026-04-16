Büyükşehir'den, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'ne Yeni Geriatri Merkezi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükşehir'den, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'ne Yeni Geriatri Merkezi

16.04.2026 09:35  Güncelleme: 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'nde 76 kişilik yeni bir geriatri hizmet binası açarak yaşlı bireylerin bakım ve yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Başkan Cemil Tugay, toplam kapasitenin 157'ye çıktığını açıkladı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü Zübeyde Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde verilen geriatri hizmetlerini güçlendirmek amacıyla 76 kişilik ek bina açtı. Merkezi ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, hizmet kapasitesini 157'ye çıkardıklarını belirterek, "Yaşlılarımızın yanında olmaya, barınma ve bakım ihtiyaçlarını en uygun maliyetlerle karşılamaya devam edeceğiz" dedi.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaşlı bireylerin sağlık, bakım ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Buca Sosyal Yaşam Kampüsü içinde yer alan Zübeyde Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki geriatri hizmeti güçlendirildi. Kampüs bünyesindeki Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün eski binası bakım, onarım ve tadilat çalışmalarıyla, 76 kişi kapasiteli Geriatri Ek Hizmet Binası'na dönüştürüldü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, merkezi ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ziyarette Başkan Tugay'a, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı, Huzurevi Şube Müdürü Cihangir Çetintaş ile belediye bürokratları ve personel eşlik etti. Başkan Tugay, Sosyal Yaşam Kampüsü'nde toplam 425 kapasiteyle hizmet veren huzurevi bünyesindeki geriatri ünitesine ek olarak, yaşlı bireylerin artan bakım ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir merkez açtıklarını ve toplam kapasiteyi 157 kişiye çıkardıklarını belirtti.
"Çok önemli bulduğumuz yeni tesisimizi hizmete aldık"
Nüfusun hızla yaşlandığını belirten Başkan Tugay, ileri yaştaki yurttaşlara yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti. Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yaşlılarımıza evde bakım ve farklı alanlarda sosyal hizmetler sunarak mümkün olduğunca fazla kişiye ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak huzurevlerinin yanı sıra palyatif bakım gerektiren merkezlerin de açılması önemli bir ihtiyaç. Bu doğrultuda çok önemsediğimiz yeni tesisimizi hizmete aldık. Yakında yaşlılarımızı kabul etmeye başlayacağız. Burada daha çok yatalak, özel bakım gerektiren ve palyatif bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızı ağırlayacağız" dedi.
"Yanlarında olmaya devam edeceğiz"
Daha fazla geriatri birimlerine ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Başkan Tugay, "Eşrefpaşa Hastanesi'nin yeni ek hizmet binasını hizmete aldığımızda ağır bakım ihtiyacı olanlar için yeni bir ünite açacağız. Yeni huzurevleri açmak için çalışmalarımız devam ediyor. Yaşlılarımızın yanında olmaya, barınma ve bakım ihtiyaçlarını en uygun maliyetlerle karşılamaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun. Emeği geçen arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Büyükşehir'den, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'ne Yeni Geriatri Merkezi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı 16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi
Tunç Soyer hakkında ikinci tutuklama Tunç Soyer hakkında ikinci tutuklama
Skandal görüntü Parktaki sokak hayvanlarını istismar etti Skandal görüntü! Parktaki sokak hayvanlarını istismar etti
Survivor’da şok mektup Nefise okur okumaz pişman oldu Survivor’da şok mektup! Nefise okur okumaz pişman oldu

10:29
Kahramanmaraş okul saldırganı 5 silahı nereden buldu Başsavcılık merak edilen soruya yanıt verdi
Kahramanmaraş okul saldırganı 5 silahı nereden buldu? Başsavcılık merak edilen soruya yanıt verdi
10:14
Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu da silahla vurulmuş halde bulundu
Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu da silahla vurulmuş halde bulundu
10:02
81 İlde Okul Güvenliği Artırıldı
81 İlde Okul Güvenliği Artırıldı
09:31
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı 83 kişi için gözaltı kararı
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı! 83 kişi için gözaltı kararı
09:29
Saldırgan İsa Aras Mersinli’nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...
08:23
Okul saldırganlarının ortak noktası İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 10:50:15. #.0.5#
SON DAKİKA: Büyükşehir'den, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'ne Yeni Geriatri Merkezi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.