Büyükşehir'den, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü'ne Yeni Geriatri Merkezi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Sosyal Yaşam Kampüsü Zübeyde Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde verilen geriatri hizmetlerini güçlendirmek amacıyla 76 kişilik ek bina açtı. Merkezi ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, hizmet kapasitesini 157'ye çıkardıklarını belirterek, "Yaşlılarımızın yanında olmaya, barınma ve bakım ihtiyaçlarını en uygun maliyetlerle karşılamaya devam edeceğiz" dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaşlı bireylerin sağlık, bakım ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Buca Sosyal Yaşam Kampüsü içinde yer alan Zübeyde Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki geriatri hizmeti güçlendirildi. Kampüs bünyesindeki Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün eski binası bakım, onarım ve tadilat çalışmalarıyla, 76 kişi kapasiteli

"Çok önemli bulduğumuz yeni tesisimizi hizmete aldık"

Nüfusun hızla yaşlandığını belirten Başkan Tugay, ileri yaştaki yurttaşlara yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti. Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yaşlılarımıza evde bakım ve farklı alanlarda sosyal hizmetler sunarak mümkün olduğunca fazla kişiye ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak huzurevlerinin yanı sıra palyatif bakım gerektiren merkezlerin de açılması önemli bir ihtiyaç. Bu doğrultuda çok önemsediğimiz yeni tesisimizi hizmete aldık. Yakında yaşlılarımızı kabul etmeye başlayacağız. Burada daha çok yatalak, özel bakım gerektiren ve palyatif bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızı ağırlayacağız" dedi.

"Yanlarında olmaya devam edeceğiz"

Daha fazla geriatri birimlerine ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Başkan Tugay, "Eşrefpaşa Hastanesi'nin yeni ek hizmet binasını hizmete aldığımızda ağır bakım ihtiyacı olanlar için yeni bir ünite açacağız. Yeni huzurevleri açmak için çalışmalarımız devam ediyor. Yaşlılarımızın yanında olmaya, barınma ve bakım ihtiyaçlarını en uygun maliyetlerle karşılamaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun. Emeği geçen arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaşlı bireylerin sağlık, bakım ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Buca Sosyal Yaşam Kampüsü içinde yer alan Zübeyde Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki geriatri hizmeti güçlendirildi. Kampüs bünyesindeki Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün eski binası bakım, onarım ve tadilat çalışmalarıyla, 76 kişi kapasiteli Geriatri Ek Hizmet Binası'na dönüştürüldü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, merkezi ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ziyarette Başkan Tugay'a, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı, Huzurevi Şube Müdürü Cihangir Çetintaş ile belediye bürokratları ve personel eşlik etti. Başkan Tugay, Sosyal Yaşam Kampüsü'nde toplam 425 kapasiteyle hizmet veren huzurevi bünyesindeki geriatri ünitesine ek olarak, yaşlı bireylerin artan bakım ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir merkez açtıklarını ve toplam kapasiteyi 157 kişiye çıkardıklarını belirtti.Nüfusun hızla yaşlandığını belirten Başkan Tugay, ileri yaştaki yurttaşlara yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti. Tugay, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yaşlılarımıza evde bakım ve farklı alanlarda sosyal hizmetler sunarak mümkün olduğunca fazla kişiye ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak huzurevlerinin yanı sıra palyatif bakım gerektiren merkezlerin de açılması önemli bir ihtiyaç. Bu doğrultuda çok önemsediğimiz yeni tesisimizi hizmete aldık. Yakında yaşlılarımızı kabul etmeye başlayacağız. Burada daha çok yatalak, özel bakım gerektiren ve palyatif bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızı ağırlayacağız" dedi.Daha fazla geriatri birimlerine ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Başkan Tugay, "Eşrefpaşa Hastanesi'nin yeni ek hizmet binasını hizmete aldığımızda ağır bakım ihtiyacı olanlar için yeni bir ünite açacağız. Yeni huzurevleri açmak için çalışmalarımız devam ediyor. Yaşlılarımızın yanında olmaya, barınma ve bakım ihtiyaçlarını en uygun maliyetlerle karşılamaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun. Emeği geçen arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.