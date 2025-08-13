İzmir'de Yaşlılık Çalıştayı Düzenleniyor

İzmir'de yaşlı nüfusunun yaşam kalitesini artırmak, karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek ve politikalar geliştirmek amacıyla İl Yaşlılık Çalıştayı gerçekleştirilecek.

İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yarın yapılacak çalıştaya kamu kurum ve yerel yönetim temsilcileri, muhtarlar, akademisyenler, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gönüllüler ve çeşitli meslek grupları katılacak.

Çalıştayda kentteki yaşlıların durumu, sosyal, ekonomik ve sağlık temelli ihtiyaçlarının tespiti, yaşlılara yönelik uygulama örneklerinin alınması ve geliştirilmesi, sosyal hizmetlerin arttırılmasına yönelik konu başlıkları II. Yaşlılık Şurası kapsamında ele alınacak.