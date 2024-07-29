İzmir'de Yaz Etkinliklerine 575 Öğrenci Katıldı

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(İZMİR) - lçova Belediyesi'nin ilköğretim çağındaki öğrencilere yönelik temmuz ayında düzenlediği yaz etkinliklerine ilçe genelinde 575 öğrenci katıldı.

Agora Sineması'nda film izleyen öğrenciler, Karşıyaka Belediyesi'nin Evrensel Çocuk Merkezi ve Eğitim Kampüsü'nü, Karabağlar Belediyesi'nin Nasrettin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi'ni ve Konak Belediyesi'nin Sancar Maruflu Bilim ve Spor Merkezi'ni ziyaret etti. Spor Müdürlüğü'nde görevli eğitmenlerin eşlik ettiği öğrenciler, etkinlikler nedeniyle teşekkür etti.

Katılımdan ve ilgiden memnun olduklarını belirten Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, "Öğrenci kardeşlerimiz yaz tatilinin bir bölümünde toplu olarak bir faaliyet gerçekleştirme ve yeni yerler görme imkanı buluyorlar. Bu etkinliklerde işbirliği yaptığımız ilçe belediyelerine, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımızla her yaş grubuna uygun etkinlik düzenlemeyi ve bu etkinlikleri çeşitlendirme üzerine sürekli fikir alışverişinde bulunuyoruz. Katılan tüm öğrenci ve ailelerine de teşekkür ediyorum" dedi.