İzmir'de Yaz Etkinliklerine 575 Öğrenci Katıldı - Son Dakika
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İzmir'de Yaz Etkinliklerine 575 Öğrenci Katıldı

Balçova Belediyesi'nin düzenlediği yaz etkinliklerine ilçe genelinde 575 öğrenci katıldı. Öğrenciler, çeşitli merkezleri ziyaret ederek film izledi ve spor etkinliklerine katıldı. Belediye Başkanı Onur Yiğit, katılımcılara teşekkür etti.

29.07.2024 10:43  Güncelleme: 11:50
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(İZMİR) - lçova Belediyesi'nin ilköğretim çağındaki öğrencilere yönelik temmuz ayında düzenlediği yaz etkinliklerine ilçe genelinde 575 öğrenci katıldı.

Agora Sineması'nda film izleyen öğrenciler, Karşıyaka Belediyesi'nin Evrensel Çocuk Merkezi ve Eğitim Kampüsü'nü, Karabağlar Belediyesi'nin Nasrettin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi'ni ve Konak Belediyesi'nin Sancar Maruflu Bilim ve Spor Merkezi'ni ziyaret etti. Spor Müdürlüğü'nde görevli eğitmenlerin eşlik ettiği öğrenciler, etkinlikler nedeniyle teşekkür etti.

Katılımdan ve ilgiden memnun olduklarını belirten Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, "Öğrenci kardeşlerimiz yaz tatilinin bir bölümünde toplu olarak bir faaliyet gerçekleştirme ve yeni yerler görme imkanı buluyorlar. Bu etkinliklerde işbirliği yaptığımız ilçe belediyelerine, kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımızla her yaş grubuna uygun etkinlik düzenlemeyi ve bu etkinlikleri çeşitlendirme üzerine sürekli fikir alışverişinde bulunuyoruz. Katılan tüm öğrenci ve ailelerine de teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Yaz Etkinliklerine 575 Öğrenci Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Yaz Etkinliklerine 575 Öğrenci Katıldı - Son Dakika
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