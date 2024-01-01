İzmir\'de Yeni Yılın İlk Bebeği Dünyaya Geldi

İZMİR'de, yeni yılın ilk bebeği Sultaniye ve Uğur Güleç çiftinin çocukları 'Yüsra' oldu. Doğum sonrası anne Sultaniye Güleç'i AK Parti İzmir Millet Vekili Ceyda Bölünmez Çankırı ziyaret etti.

İzmir'de 2023 yılını geride bırakan İzmirliler 2024 yılının gelişini kutlarken, yılın ilk bebeği 'Yüsra' oldu. Sultaniye ve Uğur çiftinin çocuğu olan Yüsra bebek, yeni yılın dakikalarında Bayraklı Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldi. 3 bin 100 gram olarak doğan Sultaniye ve Uğur Güleç çifti bebekleriyle büyük mutluluk yaşadı.

AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Güleç çiftini ziyaret edip, Yüsra bebeğe altın taktı. Çocuğunu kucağına alan anne Sultaniye Güleç, büyük bir mutluluk yaşadığını ifade ederek, 'Sürpriz oldu, hediye oldu daha ne isteyelim ki en güzel hediye dedi.