İzmir'de Yıkılan Okulların Yerine Yeni Binaların Temeli Atıldı - Son Dakika
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İzmir'de Yıkılan Okulların Yerine Yeni Binaların Temeli Atıldı

İzmir\'de Yıkılan Okulların Yerine Yeni Binaların Temeli Atıldı

İzmir'de depreme dayanıklı olmadığı belirlenen ilkokul ve ortaokul binalarının yerine yapılacak olan Sabiha Ahmet Tabak Ortaokulu ve Sabiha Ahmet Tabak İlkokulu'nun temeli atıldı. İzmir Valisi Süleyman Elban, eğitim yatırımlarına önem verdiklerini belirterek, İzmir'in deprem illeri dışında okul yatırımlarını alan tek il olduğunu söyledi. Temeli atılan okul binalarının 2025 yılı Mart ayında tamamlanması planlanıyor.

20.03.2024 16:49  Güncelleme: 16:51
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İzmir'de, depreme dayanıklı olmadığı belirlenerek yıkılan ilkokul ve ortaokul binalarının yerine yapılacak iki okul binasının temeli atıldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Bayraklı ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi'nde yapılacak Sabiha Ahmet Tabak Ortaokulu ve Sabiha Ahmet Tabak İlkokulu binalarının temel atma töreninde, İzmir'de eğitim yatırımlarına önem verdiklerini söyledi.

Kentte eğitim alanında yapılan çalışmaları anlatan Elban, "Çok kıymetli ilimiz milletvekillerinin büyük çabasıyla, Milli Eğitim Bakanı'mızın büyük hassasiyet göstermesiyle, İl Milli Eğitim Müdürü'müz ve ekibinin çalışmasıyla deprem illeri dışında okul yatırımlarını alan tek il biziz. Bakanımızın söz verdiği yeni yapılacak, güçlendirilecek ve yapımı devam edecek 100 civarında okulumuz var. Onun yanında öğretmenevimiz de olacak." diye konuştu.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da hükümetin kentte önemli yatırımlar yaptığını ifade etti.

İnan, 14 Mayıs'taki genel seçimler öncesi yaptıkları saha çalışması sırasında mahallelinin okul binası talebinde bulunduğunu dile getirerek, "Milletvekili seçildik. 10 ay geçti. Bugün temelini atıyoruz." dedi.

İzmir ve Bayraklı'da hizmetlerin daha güçlü bir şekilde devam etmesini istediklerini belirten İnan, şunları kaydetti:

"Biz merkezi hükümet olarak okul yaparız. İzmir'e şehir hastanesi yaptık. 3 yıl içinde 5 bin TOKİ konutunu tamamladık. Bunlar bizim yaptıklarımız. Yapacaklarımızın da teminatıdır. 10 aylık süre içinde iktidar, hastane, okul ve stat yapar ama 10 aydır sizlerden gelen o kadar basit talepler var ki. Yerel yönetimlerden ben bu mahallenin milletvekili olarak cevap alamıyorum. Bu okulumuz bittiğinde çocuklarımızın neşesi, eğitim kalitesinin artırılması için burada belediye hizmetleri de çok önemli. Her şeyi düşünecek bir yerel yönetim ihtiyacımız var. Sizlerden milletvekili kardeşiniz olarak yerel seçimlerde destek bekliyorum."

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da kentteki okullarda dönüşümün başladığını, öğrencilerin daha sağlıklı binalarda eğitim alacağını söyledi.

Temeli atılan okul binalarının toplamda 48 derslikli olacağı ve 2025 yılı Mart ayında tamamlanmalarının planlandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Süleyman Elban, İzmir, Yerel yönetim, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Yıkılan Okulların Yerine Yeni Binaların Temeli Atıldı - Son Dakika

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