İzmir'de Yolsuzluk Soruşturmasında Hapis Cezası İstemi - Son Dakika
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İzmir'de Yolsuzluk Soruşturmasında Hapis Cezası İstemi

17.07.2025 12:59
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmalarında 44 şüpheliye 3-14 yıl hapis cezası talep edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı" ile "asfalt kaplaması ve yol-inşaat bakım onarım yenileme işi" soruşturmaları sonunda hazırlanan 2 iddianamede, şüpheliler hakkında 3'er yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "Ulaşım Yollarında Asfalt Kaplaması, Yol ve İnşaat Bakım Onarım ve Yenileme Yapılması" işlerine yönelik "ihaleye fesat karıştırmak" ve "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçları kapsamında hazırlanan iddianamede aralarında eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 20'si tutuklu 44 şüpheli hakkında 3'er yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Soruşturma kapsamında 2023 yılında "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Görevleri Kapsamında İş Makinesi ve Araç Kiralanması Hizmet Alımı" adı altında ve 2024 yılı için ise "Kent Temizliği Şube Müdürlüğü Görevleri Kapsamında İş Makinesi ve Araç Kiralanması Hizmet Alımı" adı altında gerçekleştirilen hizmet işleri ihalesinde, "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçu yönünden hazırlanan iddianamede istenen cezalar da açıklandı.

Aralarında eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mert Hanifi Yılmaz olmak üzere 30'u tutuklu 56 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede 3'er yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

Öte yandan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu kooperatif soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 22'sinin İZBETON AŞ, 2'sinin İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, 2'sinin İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli olduğu, diğer 122 şüphelinin ise belediye personeli, inşaat, yapı, elektrik, mermer, ayrıştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanları olduğu belirtilmişti.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 139 şüpheli yakalanmıştı.

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden aralarında Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu 60 kişi tutuklanmış, 58 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Şüphelilerden 20'si emniyetten, biri savcılıktan serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Yolsuzluk Soruşturmasında Hapis Cezası İstemi - Son Dakika

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