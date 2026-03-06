İzmir'de Yaya Güvenliği Ön Planda

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Vasıf Çınar Bulvarı'nda yayaların güvenliğini artırmak için yükseltilmiş yaya geçidi oluşturdu.

Kentte hem araç trafiğini hem de yaya güvenliğini dikkate alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yükseltilmiş yaya geçitlerini uygulamaya aldı. Trafik düzenlemesi yapılan Vasıf Çınar Bulvarı'nda, yayalar için yükseltilmiş yaya geçidi yapıldı. Vasıf Çınar Bulvarı ile Şevket Özçelik Sokağı'nın kesişim noktasında İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan yükseltilmiş yaya geçidi boyanarak gerekli tabelalar yerleştirildi.

"Trafik güvenliğine yönelik çalışmalarımız sürecek"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü Konak Bölge Sorumlusu Anıl Can Tanrıverdi, şunları söyledi:

"Vasıf Çınar Bulvarı üzerinde yoğun araç ve yaya trafiğinin olduğu noktada mevcut hemzemin yaya geçidimiz bulunuyordu. Trafik güvenliğini artırmak amacıyla yükseltilmiş yaya geçidi düzenlemelerini hayata geçiriyoruz. Bu sayede bulvar üzerindeki araçların hızları düşürülerek yayaların daha güvenli ve dikkatli geçiş yapmaları sağlanıyor. Kent genelinde trafik güvenliğine yönelik kontrol ve iyileştirme çalışmalarımız devam edecek."