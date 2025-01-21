İzmir'de Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri Sayısı 20'ye Çıkıyor

Güncel

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok bölgesinde faaliyet gösteren Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri'nin sayısını 20'ye çıkarıyor. Bayraklı ve Yamanlar'da açılacak iki yeni merkez için ön kayıt başvuruları başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri, Bayraklı ve Yamanlar'da açılacak iki yeni merkezle daha da büyüyecek. Faaliyete geçecek iki yeni merkezle birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZELMAN AŞ bünyesindeki Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri'nin sayısı 20'ye çıkmış olacak.

Açılacak iki Yuvamız İzmir merkezi için ön kayıt başvuruları da başladı. Yuvamız İzmir Bayraklı'ya ön kayıt yaptırmak için 0539 9737245, Yuvamız İzmir Yamanlar'a ön kayıt yaptırmak için ise 0535 7073336 telefon numaraları ile iletişim sağlanabiliyor. Yuvamız İzmir Bayraklı 7398 sokak No: 3 Onur Mahallesi adresinde, Yuvamız İzmir Yamanlar ise 7360 sokak No: 18 Onur Mahallesi'nde faaliyete geçecek.