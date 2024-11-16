İzmir'deki İlaçlama Faciası: Aile Dramı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'deki İlaçlama Faciası: Aile Dramı

İzmir\'deki İlaçlama Faciası: Aile Dramı

İzmir'de apartman dairesindeki böcek ilaçlaması sonrası hayatını kaybeden Altay Toprak Kınalı'nın babası, olayla ilgili yaşadıkları traumatize edici detayları paylaştı. Oğlunun kaybıyla derin bir acı yaşayan Kınalı, komşularının uyarı yapmadığını belirtti ve ilaçlamanın ardından evdeki durumu 'bitkisel hayat' olarak tanımladı.

16.11.2024 17:38  Güncelleme: 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'BİTKİSEL HAYATTA GİBİYDİK'

İzmir'de apartman dairesindeki böcek ilaçlaması sonrası ölen Altay Toprak Kınalı'nın babası Recep Kınalı, yaşadıklarını anlatarak, "Olay günü sabaha karşı uyandığımızda evde hiçbir şey yoktu. Herhangi bir koku, herhangi bir yan etki yoktu. Karım yerlerde, ben yatakta bitkisel hayatta gibiydik. Oğlum kıvranıyordu. Acil servis geldi beni kucaklayarak aşağıya indirdi. Oğluma kalp masajı yapıldığını öğrendik, tamamen bittik" dedi.

'BİZE BİR ŞEY SÖYLEYEN OLMADI'

Olayla ilgili tutuklanan ziraat mühendisi B.Ö.'nün savcılıktaki ifadesindeki, "3 gün boyunca alt ve üst komşuların binaya girmemesi konusunda uyarıda bulunmuştum" sözlerine tepki gösteren Kınalı, "Bize herhangi bir uyarıda bulunan olmadı. Ben ilaçlamayı yapan firmayı tanımam. Üst komşumu bile tanımıyorum. Yatalak bir teyze olduğunu biliyorum. O kadar. Binada ilaçlama yapılmış, bir komşumuza söylenmiş. 'Camlarınız kapalı olsun' denmiş ama bize bir şey söyleyen olmadı" dedi.

'ALTAY, DÜNYAMDI, GÜNEŞİMDİ'

Altay Toprak Kınalı'nın tek çocukları olduğunu söyleyen Kınalı, "Daha önce 3 kez eşim hamile kaldı ancak anne karnındayken çocuklarımı yitirdim. Altay doğsun diye uzun süre mücadele verdik. Altay, dünyamdı, güneşimdi. Dünya, başıma yıkıldı" dedi.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,

Kaynak: DHA

Bitkisel Hayat, Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Kınalı, Güncel, Hukuk, Yaşam, Altay, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'deki İlaçlama Faciası: Aile Dramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:46 Türkiye-Galler maçının ilk 11’leri belli oldu Türkiye-Galler maçının ilk 11'leri belli oldu
18:21 Trump’ın İran planı deşifre oldu, göreve gelir gelmez vereceği emir ortalığı karıştırabilir Trump'ın İran planı deşifre oldu, göreve gelir gelmez vereceği emir ortalığı karıştırabilir
15:47 Yoğun bakıma kaldırılan Tayfur Havutçu’nun eşi: Yakın zamanda normal kata çıkarılacak Yoğun bakıma kaldırılan Tayfur Havutçu'nun eşi: Yakın zamanda normal kata çıkarılacak
15:15 Kılıçlı yemin törenine katılan teğmenlerden ikisi disiplin kuruluna sevk edildi Kılıçlı yemin törenine katılan teğmenlerden ikisi disiplin kuruluna sevk edildi
23:18 Altay bebeğin ölümünde tutuklanan mühendisten skandal savunma: Başka türlü olmaz Altay bebeğin ölümünde tutuklanan mühendisten skandal savunma: Başka türlü olmaz
08:46 Tarihi maçı kazanan Jake Paul’dan maça damga vuran hareket Tarihi maçı kazanan Jake Paul'dan maça damga vuran hareket
08:34 Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson’a karşı galip geldi Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson'a karşı galip geldi
07:56 Mike Tyson - Jake Paul maçı öncesi skandal canlı yayın kazası, Tüm dünya çıplak vücudunu gördü Mike Tyson - Jake Paul maçı öncesi skandal canlı yayın kazası, Tüm dünya çıplak vücudunu gördü
07:48 Ukrayna’da savaş tüm şiddetiyle devam ediyor Ukrayna'da savaş tüm şiddetiyle devam ediyor
07:23 Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer Uzaylılarla tanıştığını söyleyen Yusuf Güney: Anlatsam başım farklı bir tehlikeye girer
07:04 Meteoroloji’den 8 ile sarı kodlu uyarı Meteoroloji'den 8 ile sarı kodlu uyarı
06:04 Herkes Mike Tyson’ın ceketindeki detayı konuşuyor Herkes Mike Tyson'ın ceketindeki detayı konuşuyor
05:30 Ali Koç’un “Yönetim istifa“ tezahüratına verdiği tepkiye bakın Ali Koç'un "Yönetim istifa" tezahüratına verdiği tepkiye bakın
03:41 Wanda Nara ile davalık olan Icardi’den olay hareket Wanda Nara ile davalık olan Icardi'den olay hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 19:01:14. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'deki İlaçlama Faciası: Aile Dramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.