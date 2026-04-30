İzmir'deki Kazada Şehit Olan Polis Memuru Serkan Hızlı, Memleketi Akhisar'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

30.04.2026 14:42  Güncelleme: 15:24
İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Serkan Hızlı, memleketi Manisa’nın Akhisar ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'dan İzmir istikametine seyir halinde olan tırın İstanbul Caddesi'nde karşı şeride geçerek, aralarında polis aracı ve kamyonun da bulunduğu 10 araca çarpıp devrildiği dün yaşanan kazada ağır yaralanan polis memuru Serkan Hızlı, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit polis memuru Serkan Hızlı için bugün İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törenin ardından şehit polis memuru Serkan Hızlı'nın cenazesi, memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesine getirildi.

Akhisar Gülruh Sultan Camisi'ndeki cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, protokol üyeleri, emniyet ve askeri personel ile şehidin annesi Hatice Hızlı, babası Enver Hızlı ve yakınları katıldı.

Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Serkan Hızlı'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Akhisar Şehitliği'nde defnedilmek üzere uğurlandı.

1992 yılında Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünyaya gelen Serkan Hızlı'nın, 20 Haziran 2013 tarihinde Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde göreve başladığı, şark görevini Şırnak Emniyet Müdürlüğü'nde tamamladığı ve 2 Eylül 2019 tarihinde İzmir Emniyet Müdürlüğü emrine atandığı belirtildi. Bekar olan Hızlı'nın, İzmir Emniyet Müdürlüğü Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA

