İzmir\'deki Korku Evi Panosu Tepkiyle Kaldırıldı

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İzmir'in Konak ilçesindeki "korku evi" olarak kullanılan bir iş yerine ait binaya asılan pano ve plastik manken, tepki üzerine kaldırıldı.

Sosyal medyada yayımlanan bir videoda Alsancak'taki 485 Sokak'ta bulunan bir "korku evinde" reklam amaçlı asılan pano ve plastik mankenle kesilmiş kafa ve yüzülmüş insan vücudunun simgelendiği iddia edildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Alsancak Polis Merkezi Amirliği ekiplerince iş yerinde yapılan denetimde tepkilere neden olan pano ve plastik mankenler kaldırtıldı.

İş yeri sahibi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.