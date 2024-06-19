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İzmir'deki orman yangını kontrol altında

İZMİR - İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanında çıkan ve bazı evlerin hasar gördüğü yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yaklaşık 10 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangın, saat 00.21 sıralarında Dikili ilçesi Çandarlı Mahalesi Bimeyko Sitesi yakınlarındaki makilik ve otluk alanda çıktı. Hemen harekete geçen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlere 2 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer ile müdahale etti.

Bazı evlerin de hasar gördüğü yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile yaklaşık 10 saat sonra kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.