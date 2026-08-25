İzmir'deki Silahlı Kavga Sonrası Bir Kişi Öldü - Son Dakika
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İzmir'deki Silahlı Kavga Sonrası Bir Kişi Öldü

İzmir\'deki Silahlı Kavga Sonrası Bir Kişi Öldü
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Karşıyaka'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada A.T. 3 gün sonra hayatını kaybetti.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan A.T. (52), 3 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 22 Ağustos'ta saat 21.00 Alaybey Mahallesi Mehmet İhsan Zeyrek Sokak ile 1690 Sokak kesişiminde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çenesinden vurulan A.T., sol dizinden yaralanan R.T. (58), sağ omzundan vurulan L.M. (49), sağ ayak bileğinden yaralanan M.Y.'yi (81) ve ayağından yaralı olan İ.K. (38) ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 14 kovan ile 1 dolu fişek ele geçirdi. Park halindeki bir araca da çok sayıda mermi isabet ettiği belirlendi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Öte yandan kavgaya karıştığı tespit edilen S.Ö. (41) ile ismi öğrenilemeyen bir şüpheli ve tedavisi tamamlanan İ.K., gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 5'e yükselirken, olayda yaralanan A.T., tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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