İzmir'deki Yangın Kontrol Altında - Son Dakika
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İzmir'deki Yangın Kontrol Altında

Foça'da çöplükten ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

05.10.2024 21:10
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1)İZMİR'DE ÇÖPLÜKTE ÇIKAN YANGIN, KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'de çöplükte çıkan yangın, ormana sıçradı (3)

Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, Foça ilçesinde çıkan orman yangınının, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındığını açıkladı. Türköz, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Foça ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Çöplük mevkiinde 05.10.2024 günü saat 11.00 sıralarında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana ilerlemiştir. İlk belirlemelere göre 340 hektar alanın yandığı tespit edilmiştir. Yangına 2 yangın söndürme helikopteri, 2 askeri helikopter, 2 uçak, çok sayıda arazöz yangın söndürme aracı ve su tankeri ile müdahale edilmiş olup, yangının enerjisi azalmıştır ve kontrol altına alınmıştır. Meydana gelen yangın olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır."

Kaynak: DHA

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