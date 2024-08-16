İzmir\'deki yangında risk azaldı

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(İZMİR) - İzmir Valisi Süleyman Elban, Karşıyaka İlçesi'nde Yamanlar Mahallesi'nde çıkan yangında riskin büyük ölçüde azaldığını açıkladı. Elban, "Can kaybı ve yaralımızın olmaması en büyük tesellimizdir" dedi.

Süleyman Elban, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yamanlar Mahallesi'nde çıkan yangınının enerjisi iyice düşmüş, risk büyük ölçüde azalmıştır. Can kaybı ve yaralımızın olmaması en büyük tesellimizdir" ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Elban'ın açıklaması şöyle:

"Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi'nde çıkan yangınının enerjisi iyice düşmüş, risk büyük ölçüde azalmıştır. Can kaybı ve yaralımızın olmaması en büyük tesellimizdir. Orman, AFAD, Polis ve Jandarma güçlerimiz ve TOMA araçları, itfaiye, belediye araçları ile personeli ve diğer tüm birimlerimizle bölgeye hızlı bir şekilde müdahale edilmiş, vatandaşlarımızın güvenliği sağlanmıştır. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak ve herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için gerekli tüm tedbirleri almış bulunuyoruz.

Bu zorlu süreçte, dayanışma içinde olmanın ve birbirimize destek vermenin önemini bir kez daha görüyoruz. Tüm vatandaşlarımızı, bu tür felaketlere karşı daha dikkatli olmaya ve yangın güvenliği konusunda bilinçli davranmaya davet ediyoruz. Bu yoğun mücadelede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını umut ediyorum. Tekraren tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."