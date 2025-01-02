İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Pekin'de Yeni Yıl Konseri Verdi - Son Dakika
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İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Pekin'de Yeni Yıl Konseri Verdi

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Pekin\'de Yeni Yıl Konseri Verdi

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 50. yılını kutlayarak Pekin'de Yeni Yıl konseri düzenledi.

02.01.2025 16:19
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İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Çin turnesi kapsamında başkent Pekin'de Yeni Yıl Konseri gerçekleştirdi.

Pekin'deki tarihi Milliyetler Kültür Sarayı'nda düzenlenen konserde, Hırvat şef Miran Vaupotic'in yönetimindeki orkestraya Türk piyanist Can Çakmur solist olarak eşlik etti.

Konserde Sergey Rahmaninov'un piyano konçertosu "Paganini'nin Bir Teması Üzerine Çeşitlemeler" ile Pyotr İlyiç Çaykovski'nin Kuğu Gölü balesi ve Johann Strauss'un "Valsler"inden parçalar icra edildi.

Çinli bestecilerden eserlerin ve Türk besteci Ferit Tüzün'ün "Çay'da Çıra" eserinin de izleyiciyle buluştuğu konsere Çinli müzikseverler ve Pekin'de yaşayan Türk vatandaşları ilgi gösterdi.

50. sanat yılında Çin ile ilk buluşma

Orkestra Müdürü Özge Tanrıver, İzmir Devlet Senfoni Orkestrasının bu yıl 50. yılını kutladığını ve tarihinde Çin'de ilk defa konser gerçekleştirdiğini belirterek, "Çinli seyirciler bizi sıcak ve meraklı gözlerle karşıladılar. Onlarla etkileşimimiz bizi oldukça memnun etti." dedi.

Çin turnesi kapsamında ülkenin 8 şehrinde 8 konser planlandığını, Pekin'deki konserin 4. konser olduğunu aktaran Tanrıver, "Konser sebebiyle buna uygun bir programla sahnede olacağız." ifadesini kullandı.

Konserde solist olarak yer alan piyanist Can Çakmur da, konser programının çok renkli ve güzel olduğunu, turnenin ise yoğun geçtiğini dile getirerek, Çinli izleyicilerin konserlere ilgisinin ve tepkisinin olumlu olduğunu söyledi.

Ülkenin kuzeyindeki 3 şehirde konserler verdiklerini kaydeden Çakmur, "Yinçuan hariç, diğer iki şehirde uluslararası orkestraların çok sık konser vermediğini öğrendik. Bunu da gerçekte gözlemleme fırsatımız oldu. O şehirlerde muazzam bir heyecan ve yeni bir şeye olan ilgiyi görmek mümkündü. Batı'dan gelen bir topluluğa karşı samimi bir merak vardı, izleyicilerle etkileşimlerimizde bu heyecanı gördük." diye konuştu.

Çakmur, yılbaşında bir Türk orkestrasının Çin'de Yeni Yıl Konseri vermesinin değerli bir deneyim olduğunu, bu başlangıcın devamının gelmesini dilediklerini kaydetti.

Turnenin organizasyonunu üstlenen LocksBridge firmasının temsilcisi ve turne menajeri Zekeriya Türkmen de şirket olarak kültürel girişimcilik misyonu çerçevesinde Türkiye'den sanatçıları dünyayla buluşturduklarına dikkati çekerek, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve Çin'deki ortaklarıyla turneyi organize ettiklerini, Çinli seyircilerin sıcak karşılamasından ve pozitif tepkisinden hoşnut olduklarını, gelecekte de benzer projeleri gerçekleştirmeyi istediklerini vurguladı.

Çin'de 8 şehirde 8 konser

50. sanat yılını kutlayan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Çin turnesi kapsamında 25 Aralık 2024 ile 8 Ocak 2025 tarihlerinde 8 şehirde konser düzenliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen turne kapsamında 27 Aralık'ta Şandong eyaletinin Linyi, 28 Aralık'ta Hıbey eyaletinin Handan ve 31 Aralık'ta Ningşia Hui Özerk Bölgesi'nin Yinçuan şehirlerinde konserler gerçekleştirildi.

Pekin'deki Yeni Yıl Konseri'nin ardından orkestra, 3 Ocak'ta Şanghay, 4 Ocak'ta Fucien eyaletinin Şiamın, 5 Ocak'ta Ciangşi eyaletinin Nançang ve 7 Ocak'ta Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin Liucou şehirlerinde konserler verecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Pekin'de Yeni Yıl Konseri Verdi - Son Dakika

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