İzmir Dikili'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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İzmir Dikili'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Dikili ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Mavikent Sitesi tahliye edilirken, Çandarlı-Denizköy kara yolu trafiğe kapatıldı. Yangına müdahale eden ekipler takviye edilerek çalışmalar sürdürülüyor. Yangın sonucunda yerleşim alanlarına zarar verilmezken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

26.07.2024 22:43
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İzmir'in Dikili ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangına havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Çandarlı Mahallesi'ndeki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında alevlerin yaklaştığı Mavikent Sitesi, tahliye edildi. Çandarlı- Denizköy kara yolu da yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Ekipler takviye edildi

Dikili Kaymakamlığına vekalet eden Bergama Kaymakamı Avni Oral, yaptığı açıklamada, yangına müdahale eden ekiplere takviye yapıldığını, 10 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal, 3 dozer ve 2 yer ekibi ile müdahalenin sürdüğünü belirtti.

Yangında yerleşim alanlarıyla ilgili gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Oral, şu bilgileri verdi:

"Yerleşim yerleriyle ilgili bölümde yangın kısmen kontrol altına alındı. Burada sıkıntı kalmadı. Ancak yangının diğer ilerleme noktası olan ormanlık alanda çalışmalar sürüyor. Bu yönde de şu anda tehdit altında olan bir yerleşim alanı yok. Yangının konutlara sirayet etme durumu yok. Yalnızca bir sitedeki 3 evde kısmi hasarlar oluştu."

Yangın, ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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