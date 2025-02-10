İzmir'e 1.67 Milyon Lira Ceza - Son Dakika
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İzmir'e 1.67 Milyon Lira Ceza

İzmir\'e 1.67 Milyon Lira Ceza

Bakanlık, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne atık su deşarjı nedeniyle ceza uyguladı.

10.02.2025 14:52
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Harmandalı Katı Atık Tesisinin atık suyunun Harmandalı Deresi üzerinden İzmir Körfezi'ne deşarj edilmesi nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesine 1 milyon 671 bin 844 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İzmir'in Çiğli ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde rögar taşması ve kötü koku ihbarı üzerine bakanlığın denetim ekiplerince inceleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Çiğli'de İzmir Büyükşehir Belediyesine ait bir katı atık depolama tesisindeki atık suların, İzmir Körfezi'ni besleyen Harmandalı Deresi'ne deşarj edildiği bakanlık denetim ekiplerimizce tespit edilmiştir. Yoğun kokuya da neden olan atık suların dereye deşarjından dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesine Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 671 bin 844 lira idari para cezası uygulanmıştır. Denetimlerimizi ve doğamızı koruma mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında, ilgililer hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu da kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'e 1.67 Milyon Lira Ceza - Son Dakika

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