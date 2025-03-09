İzmir'e 11 Yeni Su Kuyusu İle 32 Milyon Metreküp Su Sağlanacak - Son Dakika
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İzmir'e 11 Yeni Su Kuyusu İle 32 Milyon Metreküp Su Sağlanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim krizinin etkilerini azaltmak için Manisa Sarıkız ve Göksu bölgelerinde 11 yeni su kuyusu açarak kente yıllık 32 milyon metreküp ilave su sağlayacak.

09.03.2025 11:34  Güncelleme: 13:12
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi iklim krizinin etkilerini azaltmak amacıyla Manisa Sarıkız ve Göksu bölgesinde 11 yeni su kuyusu açarak kente yılda yaklaşık 32 milyon metreküp ilave su sağlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü küresel ısınmadan kaynaklanan su sıkıntısının etkilerini azaltabilmek için kent merkezi ve çevre yerleşimlerde yeni kuyular açıyor. İzmir'e su sağlayan kaynaklardan biri olan Halkapınar derin kuyular bölgesinde 9 su kuyusunu hizmete almak için çalışmalara başlayan İZSU, Manisa'nın Göksu ve Sarıkız bölgesinde 11 yeni su kuyusu açacak. Böylelikle kente yılda yaklaşık 32 milyon metreküp ilave su sağlanacak.

İzmir'e kesintisiz içme suyu sağlamak için İZSU Genel Müdürlüğü'nün yatırımlarına devam ettiğini dile getiren İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, kuraklıktan kaynaklanan olumsuz tabloyu, açılacak yeni kuyularla telafi edeceklerini söyledi. Erdoğan "Sarıkız kuyuları bölgesinde açacağımız 5 kuyudan saniyede 250 litre, Göksu kuyuları bölgesinde açacağımız 6 kuyudan ise saniyede 750 litre olmak üzere toplam 11 yeni kuyudan kentimize saniyede 1000 litre su sağlayacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'e 11 Yeni Su Kuyusu İle 32 Milyon Metreküp Su Sağlanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'e 11 Yeni Su Kuyusu İle 32 Milyon Metreküp Su Sağlanacak - Son Dakika
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