İzmir\'e 9 Milyon TL Ceza

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki 3 katı atık tesisine çevre mevzuatına aykırı, izinsiz ve kapasite üzerinde atık toplanıp bertaraf edildiği gerekçesiyle 9 milyon 348 bin 630 TL ceza uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, rutin denetimler kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tire Karateke Atık Depolama Sahası, Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'nde denetim yaptı. Tire ilçesi Karateke Mahallesi'nde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılması planlanan 'Tire 2'nci Sınıf Düzenli Depolama Tesisi' kurulması için belirlenen sahaya, atıkların mevzuata aykırı bir şekilde döküldüğü belirlendi. Daha önce de aynı ihlal nedeniyle işlem yapılan tesise 5 milyon 609 bin 178 TL ceza uygulandı.

ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ YOK

Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde yapılan denetimde ise tesisin çevre izin ve lisans belgesinin bulunmadığı, sahadan çevreye kağıt, poşet gibi atıkların yayılması suretiyle çevre kirliliğine neden olunduğu ve tesiste atık depolanmasının mahkeme kararıyla durdurulmasına rağmen atık depolamaya devam edildiği belirlendi. Bu ihlallerle ilgili 1 milyon 869 bin 726 TL ceza verildi.

KAPASİTE ÜZERİ ATIK DEPOLAYAN İŞLETMEYE CEZA

Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi'nde de kapasitesinin üzerinde belediye atığı kabulünün yapıldığı, atıkların geri kazanım yapılmadan depolanarak bertaraf edildiği tespit edildi. Tesisin çevre izin ve lisans koşullarına ve işletme planına aykırı şekilde yönetildiği, yine sahadan çevreye kağıt, poşet gibi atıkların yayıldığı belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi adına tesisi işleten firmaya 1 milyon 869 bin 726 TL ceza kesildi.