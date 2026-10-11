İzmir\'e giden tur otobüsü Akhisar\'da devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı bildirildi

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, tur otobüsü devrildi. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, İstanbul- İzmir kara yolu Akhisar kavşağında meydana geldi. İstanbul'dan İzmir yönüne giden 16 AED 124 plakalı tur otobüsü devrildi. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere taşındı.