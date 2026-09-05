İEF 95. kez kapılarını açtı: \'İkinci yüzyılda dünyaya sesleneceğiz\'

(İZMİR) - İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 95'inci kez kapılarını ziyaretçilere açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, fuarı ikinci yüzyılına hazırlamanın kendi kuşaklarının sorumluluğu olduğunu belirterek, "Fuarın ilk yüzyılında dünya İzmir'e geldi, ikinci yüzyılında İzmir'in dünyaya söyleyeceği çok daha fazla söz olacak" dedi.

İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), bu yıl 95'inci kez ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. "Fuar Şehrin Kalbinde" sloganıyla 13 Eylül 2026 tarihine kadar Kültürpark'ta gerçekleştirilecek fuarın açılışı dolayısıyla Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda tören düzenlendi.

Törene, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez, Doğruyol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, siyasi parti ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası Yaylı Beşli Grubu ve Halk Dansları Topluluğu gösterileriyle başlayan törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, fuarın köklü tarihine dikkat çekerek "Bu şehirde fuarcılık, en başından beri üretimle ve ticaretle yan yana oldu. Üretenle alıcı burada buluştu; yeni fikirler, yeni ürünler ve yeni pazarlar burada karşılaştı. Ülkemiz dünyadaki gelişmeleri İzmir'den izlerken, İzmir de kendini fuarlarla dünyaya açtı. Bir genel ticaret fuarı olan İzmir Enternasyonal Fuarı, yepyeni bir meslek dalı olan fuarcılığı büyüttü" dedi.

İHTİSAS FUARCILIĞININ GELİŞİMİNE ÖNCÜLÜK ETTİ

Tugay, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın kentte ihtisas fuarcılığının gelişimine öncülük ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün ülke ve kent ekonomimizin temel direklerinden olan, dünyayla ticari ve kültürel bağlar kurduğumuz ihtisas fuarları, İzmir Fuarı'ndan doğdu. Bugün kent ekonomimizde fuarların payına baktığımızda, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın nasıl bir değer yarattığını görürüz. 2026 yılının ilk altı ayında kentimizde düzenlenen 12 ihtisas fuarında, 2 bin 500'ü aşkın katılımcı firma İzmir'de buluştu. Türkiye'nin 81 ilinden ve 100'ün üzerinde ülkeden 900 bini aşkın ziyaretçiyi kentimizde ağırladık. Otelinden lokantasına, ulaşımından küçük esnafına kadar fuarların etkisi bütün şehre yayılıyor. Bu rakamlar, İzmir'in fuarcılıkta sahip olduğu gücün yanında önümüzde duran büyük potansiyeli de gösteriyor. İzmir'in üretim gücünü, limanlarını, lojistik imkanlarını, uluslararası bağlantılarını ve köklü fuarcılık deneyimini ülkemizin ticaret hedefleriyle daha güçlü biçimde buluşturabiliriz."

"İZMİR'İN GÜCÜNÜ ÇOK DAHA İLERİYE TAŞIYABİLİRİZ"

Tugay, İzmir'in uluslararası ticaretteki konumunun güçlendirilmesi için merkezi ve yerel yönetimler ile iş dünyası ve sektör temsilcilerinin iş birliği içinde hareket etmesinin önemine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Merkezi yönetim, yerel yönetimler, iş dünyası ve sektör temsilcileri olarak aynı hedef etrafında buluştuğumuzda İzmir'in gücünü çok daha ileriye taşıyabiliriz. Yeni uluslararası organizasyonları İzmir'e kazandırabilir, kentimizi dünya ticaretinin daha güçlü buluşma noktalarından biri haline getirebiliriz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu ortak iradenin içinde sorumluluk almaya ve üzerimize düşen her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Her yeni iş birliğinin, İzmir'in yanı sıra ülkemizin üretimine, ihracatına ve ekonomisine de değer katacağına inanıyoruz."

"FUARI İKİNCİ YÜZYILA HAZIRLAMAK, BİZİM KUŞAĞIMIZIN SORUMLULUĞU"

Tugay, sözlerini Kültürpark ve İzmir Enternasyonal Fuarı'nın kentin ortak hafızasının önemli bir parçası olduğunu belirterek, şöyle tamamladı:

"Şehirlerin hafızası, insanlarının hatıralarında saklıdır. Kültürpark ve fuar, İzmirlilerin en nadide anılarıdır. İzmir Enternasyonal Fuarı, tüm İzmirlilerin ortak hafızası, ortak hatırasıdır. Ama fuarımız, aynı zamanda geleceğimizde de yazılıdır. Onu geleneksel yapan, düzenlendiği mekanın adı gibi kültüre armağan eden de geçmişten gelip geleceğe yürümesidir. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın 100'üncü yılına beş yıl kaldı. Neredeyse bir asırdır yaşayan bu büyük buluşmayı ikinci yüzyılına hazırlamak, bizim kuşağımızın sorumluluğu. Önümüzdeki beş yılı bu gözle değerlendireceğiz. Fuarın ilk yüzyılında dünya İzmir'e geldi; ikinci yüzyılında İzmir'in dünyaya söyleyeceği çok daha fazla söz olacak. Üretimi, ticareti, kültürü, sanatı, gençlerimizin yaratıcılığını, bu şehrin özgür ruhunu ve dayanışma kültürünü dünyayla daha güçlü biçimde buluşturacağız. Geçmişimizden güç alacağız, geleceğimizi birlikte kuracağız."

SÖNMEZ: İEF KÖKLÜ BİR ORGANİZASYON

Fuarın Türkiye'nin uluslararası ticaretteki konumuna ve ekonomik kalkınma hedeflerine katkısına dikkati çeken Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Tarık Sönmez, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın geçmişten günümüze taşıdığı stratejik öneme vurgu yaptı. Sönmez, "Ege'nin parlayan yıldızı İzmir'den dünyaya uzanan bu fuar; Türkiye'nin ticarette yeni ufuklara yürüyüşünün, küresel pazarlarda daha güçlü bir yer edinme iradesinin önemli bir göstergesidir. İzmir Enternasyonal Fuarı, Cumhuriyetimizin ekonomik kalkınma hedefleriyle özdeşleşmiş köklü bir organizasyon. Kuruluşundan bugüne ülkemizin sanayisinin, ticaretinin, üretim gücünün ve girişimcilik kapasitesinin dünyaya tanıtılmasında önemli bir rol oynamıştır. Fuarımız tüm bölgesinde ticari iş birliğine ışık tutan, geçmişinden aldığı güçle ülkemizi geleceğe taşıyan ve bölgemizdeki diğer kadim şehirlere bu özellikleriyle örnek olan bir bir işlev görmeye devam ediyor. Ülkemizin uluslararası fuar tecrübesinde mihenk taşlarından birisi olan ve 1927 yılından beri düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarımızda, her yıl 1 milyona yaklaşan ziyaretçiyi ağırlıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle fuarın açılışı yapıldı.