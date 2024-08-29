İzmir Enternasyonal Fuarı Yarın Kapılarını Açıyor

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Bu yıl 93.'sü düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) yarın kapılarını açacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre İEF bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı ve İzmir'in kurtuluşunun 102. yıl etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.

Yarın Kültürpark Lozan kapısındaki açılış töreninin ardından Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda 500 dron ile Zafer Bayramı temalı bir gösteri yapılacak.

Fuar nedeniyle 31 Ağustos Cumartesi günü Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'ndaki resepsiyonun ardından teknoloji temasıyla Kültürpark'ta dron şov düzenlenecek. Fuarın bu yılki onur konuğu kenti İstanbul olacak. Atlas Pavyonu'nda oluşturulan "Dijital Deneyim ve Sergi Alanı"nda ziyaretçiler yapay zeka ile 3D animasyonları VR gözlükle deneyimleyebilecek.

Fuar kapsamında Mert Demir, Teoman, Volkan Konak, Hande Yener, Semicenk, Motive, Mahsun Kırmızıgül, Hayko Cepkin, Derya Bedavacı, Sakiler ve Haluk Levent konser verecek.

9 Eylül Pazartesi gününe kadar açık kalacak fuarın giriş ücretleri ise tam 20, öğrenci 7,5 lira olarak belirlendi.

"Sürpriz konuk gelecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu kez İzmirlileri bir sürprizin beklediğini belirterek, "Tüm dünyanın yakından tanıdığı sürpriz konuğumuz resmi açılış töreninde ayrıca farklı etkinlik ve söyleşilerde yer alacak." ifadelerini kullandı.

Tugay, bu yılki teknoloji temasının ve fuarda ortaya çıkacak sinerjinin İzmir'in dijital dönüşüm sürecine önemli bir katkı sağlayacağını, bu tür tematik etkinliklerin yerel işletmelerin dijitalleşmesine ve inovasyon kapasitelerinin artmasına büyük katkı sağlayacağına inandığını bildirdi.