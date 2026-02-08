Gelinlik Hayali İzmir'de Ücretsiz Gerçek Oluyor - Son Dakika
Gelinlik Hayali İzmir'de Ücretsiz Gerçek Oluyor

08.02.2026 11:12  Güncelleme: 13:07
Ekonomik krizin etkisiyle evlilikten uzaklaşan genç çiftlere, İzmir Büyükşehir Belediyesi ücretsiz gelinlik, damatlık ve ev tekstili ürünleri sunarak destek oluyor. Proje, dar gelirli çiftlere düğün masraflarını azaltma amacı taşıyor.

(İZMİR) - Ekonomik krizin genç çiftleri evlilikten uzaklaştırdığı bu dönemde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bir sosyal destek adımı geldi. Büyükşehir, bağış yoluyla temin edilen gelinlik, damatlık ve abiye kıyafetleri ile ev tekstili ürünlerini evlilik hazırlığı yapan ihtiyaç sahibi çiftlere ücretsiz sunmaya başladı. Proje, artan düğün masrafları karşısında dar gelirli yurttaşlara nefes aldırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü projelere bir yenisi daha eklendi. Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği ile yapılan protokol ile bağış olarak alınan gelinlik-damatlık, abiye kıyafetler ve Büyükşehir'in temin ettiği ev tekstili ürünleri ihtiyaç sahibi genç çiftlere ücretsiz ulaştırılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlara ulaşmak amacıyla köprü olarak kullandığı merkezlerden Gürçeşme Danışma ve Giyim Noktası'nın hemen yanında  Gelinlik, Damatlık ve Ev Tekstil Ürünleri Merkezi faaliyet gösteriyor. Merkez vasıtasıyla evlenecek çiftlerin ihtiyaçları karşılanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin farklı noktalarında hizmete açtığı dayanışma ve danışma noktaları aracılığıyla talepler toplanmaya devam edecek.

"Vatandaşlarımızın her an yanındayız"

Sosyal dayanışmayı güçlendirmek adına çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürü Sultan Tut, "Gürçeşme Danışma ve Giyim Noktası'nın hemen yanında faaliyet gösteren Gelinlik, Damatlık ve Ev Tekstil Ürünleri Merkezi; daha önce kadın, çocuk, erkek giyim evi olarak hizmet veriyordu. Mimar Kemalettin Moda Merkezi ile yapılan protokol kapsamında ürün çeşitliliği arttı. Artık gelinlik, damatlık, abiye hizmetimiz de mevcut. Sadece kötü günlerinde değil iyi ve mutlu günlerinde de vatandaşlarımızın yanında olmak istiyoruz. Gelinlik fiyatları vatandaşların ulaşabilecekleri bir seviyede değil. Çok yüksek. Bizim de ürün çeşitliliğimiz çok fazla. Vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde bizden gelinlik, damatlık, abiye ve ev tekstil ürünleri alabilirler" dedi.

"Başkan Tugay'ın vizyonuyla hayata geçirdik"

Vatandaşların mutluluğuna ortak olmanın kendilerinde de memnuniyet yarattığını belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Cansel Şimşek, "Vatandaşlarımız 'hayalimdeki gelinlik şu' diyor. Biz burada temin edebiliyoruz. Çok mutlu oluyorlar. Onlar mutlu olunca biz daha mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Güzel bir anı olacak"

Evlilik arifesindeki Nehir Kula, "Gelinliğimi seçtim. Burada zarif gelinlikler var. Zor seçen bir insanım ama istediğim modellerden buldum. Güzel bir his, çoluğuma çocuğuma göstereceğim güzel bir anı olacak" diye konuştu.

Gelinliğini seçen torununa eşlik eden anneanne Fatma Macar ise "Heyecanlıyız. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Çok mutlu olduk. Hiç böyle ummuyorduk. Hayalimiz gerçek oldu" ifadelerini kullandı.

Gelinliğini seçen Nehir Kula ve anneannesi Macar daha sonra ev tekstil ürünleri bölümünden de tercihlerini yaptı. Anneanne-torun İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ekibi tarafından araçla eve bırakıldı.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Damatlık, Ekonomi, Güncel, İzmir

