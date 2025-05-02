İzmir, Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu'nun iş birliğiyle düzenlenecek Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası'nın ev sahibi bu yıl da İzmir oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın hayal ettiği "Spor başkenti" olma yolunda emin adımlarla ilerleyen İzmir, dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen ve voleybol altyapılarının değişmez bir parçası olarak tanımlanan "Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası", bu yıl Gaziemir Fuar İzmir'de düzenlenecek. Fuar İzmir'in binlerce firmanın tanıtım için boy gösterdiği holleri bir kez daha dev bir spor kompleksine dönüştürülecek. Aynı anda 7 maçın oynanacağı şampiyona, sporseverler tarafından ücretsiz takip edilebilecek.

Şampiyona boyunca Küçük Kız, Küçük Erkek, Yıldız Kız, Yıldız Erkek, Midi Kız ve Midi Erkek kategorilerinde 160 takım mücadele edecek. Kadınlarda 30 yaş, erkeklerde ise 35 yaş üstü sporcuların karşılaşacağı Veteranlar kategorisinde ise 50 takım kozlarını paylaşmak üzere sahaya çıkacak.

Kentin köklü kulüpleri de katılacak

Voleybol şehri kimliğine sahip olan İzmir'in köklü kulüpleri de organizasyonun önemli bir parçası olacak. Altyapılarda yetiştirici niteliğiyle öne çıkan Karşıyaka, Göztepe, Arkas ve Altekma kulüplerinin sporcuları, kendilerini göstermek için sahada yerini alacak.

Hem rekabet hem eğlence

Şampiyona boyunca Fuar İzmir'de ve kentin farklı noktalarında düzenlenecek etkinliklerle voleybol coşkusu sokağa taşacak. Bir yandan voleybolcular mücadele ederken diğer yandan festival alanında oluşturulacak yeme-içme alanları, spor deneyim alanları ve sürpriz yarışmalar ile eğlence doruğa çıkacak. Yakın gelecekte uluslararası arenada göğsümüzü kabartacak milli sporcuları şimdiden izleme fırsatı bulacağımız dev organizasyona tüm İzmirliler davetli.