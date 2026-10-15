İzmir Foça'da 9. Belgesel Film Festivali 13 ülkeden 39 belgeselle başladı

İZMİR'in Foça ilçesinde, 9'uncusu bu yıl düzenlenen Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Miras Belgesel Film Festivali (Foça Film Günleri) açılış töreni ve ilk film gösterimleriyle başladı. Arkeologlar, film yapımcıları, sanat ve sinemaseverlerin bir araya geldiği festival programında 13 ülkeden 39 kısa ve uzun metrajlı ödüllü belgesel film gösterimi, film özetleri, festival konukları ve yönetmenlerle söyleşiler, atölyeler ve arkeo yürüyüşler yer alacak.

9. Foça Uluslararası Arkeoloji ve Kültürel Miras Belgesel Film Festivali başladı. Foça Belediyesi, İzmir'deki Fransız ve Alman Kültür Merkezleri, İstanbul'daki İtalyan Kültür Merkezi ile Foça'daki yerel otel, pansiyon, restoran, kafe ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen festivalde, Türkiye, Almanya, ABD, Fransa, Hindistan, Hırvatistan, İran, İtalya, Japonya, Kanada, Kıbrıs, Portekiz, Rusya ve Yunanistan olmak üzere toplam 13 ülkeden 39 kısa ve uzun metrajlı belgesel gösteriminin yanı sıra, Türkiye, Almanya, ABD, Fransa, İtalya, Portekiz, Rusya ve Yunanistan'dan konuk yönetmenler, Türkiye ve İtalya'dan arkeologlarla söyleşiler de gerçekleştirilecek. Festivalin açılış töreni Reha Midilli Kültür Merkezi'nde yapıldı. Törende Foça Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Oğuzhan Çakırefe, Foça Agora Laboratuarı Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Nida Güven ve Festival Genel Sanat Yönetmeni Deborah Semel Demirtaş birer konuşma yaptı.

'İNATLA BU PROJEYİ DEVAM ETTİRDİK'

Birincisinden dokuzuncusuna tüm festivallerin içinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Oğuzhan Çakırefe, "Başlangıçtaki bir çok eksiklerimize ve olumsuzluğa rağmen inatla bu projeyi devam ettirdik. Çok değerli. Çünkü belgesel bizim bu günümüze ışık tutarken, arkeoloji geçmişimizden geleceğimize taşıdığımız değerlerimiz. Bu buluşmanın tarihi binlerce yıla ulaşan Foça'da olması çok anlamlı. Bence bu projenin kendisi de ismi gibi ilerde bir kültür mirası olacaktır" dedi.

Bir yıllık geçmişi olan bir dernek olarak çok sayıda etkinlik yaptıklarını, çıkış noktalarının hep kendi bahçelerini güzelleştirmek üzerine olduğunu vurgulayan Nida Güven ise bunları toplumsal bir düzeye çıkarma çabası içinde olduklarını söyledi. Güven, "Bu doğrultuda verdiğimiz emekler ve yaptığımız girişimlerin en güzeli bu kıymetli festival ve Foça'ya da çok yakıştığını düşünüyoruz" dedi.

'DOĞDUĞUMUZ TOPRAĞA BAĞIMIZI KAYBETMEMELİYİZ'

Festivalin neden arkeoloji kültür ve miras konulu olduğuna değinen Deborah Semel Demirtaş bunun Phokaia ile anlatılabileceğine dikkat çekti. Deborah Semel Demirtaş, "Foça arkeolojisi ve kadim tarihi ile çok önemli bir yer. Kültür Miras kavramını hep geniş tuttuk. Kültür insanlardan kaynaklanan bir şey. Miras bize gelen şey. İnsanların yaptığı şeyler bugün bize gelmişse bu bir kültürel mirastır. Türkiye'nin ve dünyanın farklı coğrafyalarından farklı miraslar var. İnsanın doğduğu toprakla her zaman bir bağı vardır. Değişebilir ama kesinlikle o toprakla bağı önemli. Bu bağı kaybetmemeye dikkat çekmek istiyoruz. Çünkü o toprağa bağımızı kaybedersek kültürümüzü de kaybederiz" dedi.

Açılış konuşmalarını takiben film yönetmenleri sahneye geldi ve hem kendilerini hem filmlerini tanıtıcı kısa açıklamalar yaptı.

Yönetmen tanıtımlarının ardından Kanadalı yönetmen Amelie Hardy'nin 'A Wolf in the Suburbs - Banliyöde Bir Kurt' ve Selin Aktaş ve Murat Töy'ün Siyah Kalem filmlerinin gösterimiyle festival film gösterim programı başladı. Reha Midilli Kültür Merkezi'nde, 15, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde, saat 11.00'de başlayıp yaklaşık 22.00'ye kadar sürecek gösterimlerle devam edecek festival, 18 Ekim Pazar günü Foça Deniz Müzesi'ndeki 'Atölye Günü' ve Kültür Merkezi'ndeki kapanış gecesi film gösterimleriyle sona erecek.

Haber - Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),