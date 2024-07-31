İzmir Gazeteciler Cemiyeti Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
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İzmir Gazeteciler Cemiyeti Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda dereceye girenler ödüllerini aldı. Yarışmada 6 dalda ödül kazanan gazeteciler arasında AA muhabiri Halil Fidan, foto muhabirleri Mahmut Serdar Alakuş, Mehmet Emin Mengüarslan ve Lokman İlhan da yer aldı. Ayrıca, İGC'nin 78'inci ve 9 Eylül gazetesinin kuruluş yıl dönümleri de kutlandı.

31.07.2024 12:34
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İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından düzenlenen geleneksel Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşen programda yarışmanın ödül töreni yapıldı, İGC'nin 78'inci ve 9 Eylül gazetesinin 12. kuruluş yıl dönümleri kutlandı.

Yarışmada 6 dalda ödüle layık görülen AA muhabiri Halil Fidan, foto muhabirleri Mahmut Serdar Alakuş, Mehmet Emin Mengüarslan ve Lokman İlhan, kameramanlar Orhan Fatih Doğan ile Ahmet Turhan Altay da ödülünü aldı.

Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması'nda ödüllerin sahipleri:

TV Haber: Halil Fidan-Ahmet Turhan Altay (Anadolu Ajansı)

TV Program: Semra Kırışman-İsmail Dostoğlu (TRT Haber Yakın Rotalar)

Haber: Ceyhan Torlak (Sabah Gazetesi)

Röportaj- Söyleşi: Nalan Kolağası İmre (KNK Dergi)

Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş (Anadolu Ajansı)

Görüntü: Orhan Fatih Doğan (Anadolu Ajansı)

Radyo-Haber-Program : Dorukhan Yılmaz (TRT Radyo 1)

Sayfa Düzeni: Yasemin Öznur (Yeni Asır Gazetesi)

Spor Haberi: Mustafa Köprülü (Demirören Haber Ajansı)

Spor Fotoğrafı: Emre Tazegül (İZ Gazete)

Spor Fotoğrafı Jüri Özel : Emin Mengüarslan (Anadolu Ajansı)

Güncel Spor Yazıları: Halil Fincan (Yeni Asır Gazetesi)

Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Teşvik Yarışması'nda ödüllerin sahipleri:

Haber: Yaren Güzelkan (İLKSES Gazetesi)

Röportaj-Söyleşi: Kardelen Buğday (www.yenibakis.com.tr)

Güncel Yazılar: Nurcan Etik (Yenigün Gazetesi)

TV Programı: Hüseyin Demir (İLKSES TV)

Görüntü: Ahmet Turhan Altay (Anadolu Ajansı)

Fotoğraf: Lokman İlhan (Anadolu Ajansı)

Radyo-Haber-Program: Nurhak Sarıkaya (TRT Türkü)

Spor Haberi: Berke Özbay (Yeni Asır Gazetesi)

Spor Fotoğrafı: Doğancan Bingöl (Yeni Asır Gazetesi)

Kaynak: AA

Hasan Tahsin, 9 Eylül, İGC, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Gazeteciler Cemiyeti Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir Gazeteciler Cemiyeti Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
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